ЗМІ: На Сицилії зареєстровано серію підземних поштовхів

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на видання Corriere della Sera.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині всього 4,4 кілометра. Найсильніший поштовх зафіксований о 16.36 за місцевим часом, потім були зареєстровані й інші, один яких стався в 18.58 і його магнітуда склала 3,7.

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Національний інститут геофізики і вулканології Італії спочатку повідомив, що сила підземного поштовху - 4,6, проте потім скорегував інформацію за магнітудою, яка згідно з уточненою інформацією була 4,2.

Коливання земної кори виразно відчули жителі деяких міст, розташованих між Катанією і Рагузою. Однак повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.