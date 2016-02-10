Конфлікт в Ємені посилив вплив "Аль-Каїди" та ІД - розвідка США

«Підрозділи «Аль-Каїди на Аравійському півострові» і ІД в Ємені використовували конфлікт і колапс урядових органів влади, щоб роздобути нових рекрутів і союзників і розширити контроль над територіями. У грудні «Аль-Каїда на Аравійському півострові» захопила південний місто Зінджібар на додачу до захоплення міста Мукалла на східному узбережжі», — сказав Клеппер.

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Він також зазначив, що Дамаск при іноземної підтримки зможе повернути під контроль низку стратегічно важливих територій, проте кардинально змінити розстановку сил у Сирії урядовим військам не вдасться, пише Росбалт.

«За нашими оцінками, іноземна допомога дозволить Дамаску просунутися у деяких ключових районах, нині підконтрольних опозиції, і уникнути подальших втрат (території), однак йому не вдасться радикально змінити розстановку сил на полі бою», — наголошується в доповіді.

У тексті наголошується, що операції російських військових у Сирії, ймовірно, допоможуть режиму (президента Сирії Башара Асада) повернути під свій контроль важливі території на заході Сирії, наприклад, такі як Алеппо».