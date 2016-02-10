Норвезька спецслужба назвала головною загрозою розвідку РФ

Розвідка РФ є найбільшою загрозою для норвезьких державних інтересів. Про це заявила глава поліцейської служби розвідки Норвегії Марі Бенедикт Бьорнланд.

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"Ми бачимо, що все більше країн використовують спецслужби для того, щоб послабити наші національні інтереси", – сказано в звіті норвезького відомства, яке цитує The Local.

Росію розглядають як особливу загрозу.

"Російські спецслужби, як і раніше, володіють найбільшими можливостями для того щоб завадити інтересам нашої країни", - відзначає глава норвезької поліцейської розвідки.

"Розвідники з РФ будуть використовувати всі доступні ресурси: шантаж, тиск і заохочення щодо своїх громадян, які мають доступ до "чутливої" для Норвегії інформації, а також операції в інтернеті".

Також у спецслужбі додали, що широкомасштабне цифрове шпигунство вже застосовується: зараз атакам піддаються навчальні заклади та національний бізнес.