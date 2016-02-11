Партія президента Румунії представила план приєднання Молдови

Про це йдеться у концепції спільної політики щодо Молдови, яку представив напередодні представник партії президента Румунії Віорел Абадя, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Infoprut.

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"Бессарабське питання не має бути питанням міжпартійної боротьби, а має бути питанням, яке обʼєднує всі наші політичні сили. Стратегія на об'єднання з братнім народом повинна бути предметом загальнонаціонального консенсусу", - сказав він.

Згідно з положеннями стратегії, Румунія буде підтримувати євроінтеграційні прагнення Молдови.

Проте у документі також йдеться про створення спільного з Молдовою медіапростору, просування румунської мови і культури через підтримку румунського радіо і телебачення у Кишиневі.

Також у плані передбачається збільшення підтримки православної митрополії Бессарабії, розвиток програм у галузі середньої та вищої освіти, спрощення отримання румунського громадянства для колишніх румунських громадян Молдови і їх нащадків.

Планується розвиток спільної транспортної інфраструктури.

Так, Румунія хотіла б збільшення кількості поїздів в Унгень, спільно з Молодовою побудувати гілку Кишинів-Унгень, сприяти розвитку авіаперевезень між двома країнами у відповідності до стандартів ЄС.

Також говориться у плані про посилення взаємодії відомств внутрішніх справ обох країн і спільну боротьбу з корупцією.

Окрім того, йдеться у плані також про обʼєднання фінасових і банківських систем обох країн.