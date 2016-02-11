Партія президента Румунії представила план приєднання Молдови
Національна ліберальна партія Румунії президента Клауса Йоханніса, заявила про те, що приєднання Молдови має стати головним пріоритетом зовнішньої політики країни і це має обʼєднати всі політичні сили.
Про це йдеться у концепції спільної політики щодо Молдови, яку представив напередодні представник партії президента Румунії Віорел Абадя, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Infoprut.
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"Бессарабське питання не має бути питанням міжпартійної боротьби, а має бути питанням, яке обʼєднує всі наші політичні сили. Стратегія на об'єднання з братнім народом повинна бути предметом загальнонаціонального консенсусу", - сказав він.
Згідно з положеннями стратегії, Румунія буде підтримувати євроінтеграційні прагнення Молдови.
Проте у документі також йдеться про створення спільного з Молдовою медіапростору, просування румунської мови і культури через підтримку румунського радіо і телебачення у Кишиневі.
Також у плані передбачається збільшення підтримки православної митрополії Бессарабії, розвиток програм у галузі середньої та вищої освіти, спрощення отримання румунського громадянства для колишніх румунських громадян Молдови і їх нащадків.
Планується розвиток спільної транспортної інфраструктури.
Так, Румунія хотіла б збільшення кількості поїздів в Унгень, спільно з Молодовою побудувати гілку Кишинів-Унгень, сприяти розвитку авіаперевезень між двома країнами у відповідності до стандартів ЄС.
Також говориться у плані про посилення взаємодії відомств внутрішніх справ обох країн і спільну боротьбу з корупцією.
Окрім того, йдеться у плані також про обʼєднання фінасових і банківських систем обох країн.