В Кишиневі тисячі людей вийшли на антиурядовий мітинг (фото)

Тисячі протестувальників попрямували на мирний протест біля будівлі парламенту. Вони налаштовані рішуче і "хочуть домогтися змін", пише Jurnal.md.

Люди на площі Великого національного зібрання скандують: «Об'єднаймося, молдавани!», «Дострокові вибори!».

«Ми попередили весь світ, що в Республіці Молдова намагаються встановити жорстку, криваву диктатуру. Вчора пролилася кров. В цій країні є один чоловік, який хоче крові, той, хто в 2009 році покалічив дітей на площі Великого національного зібрання. Його звуть Плахотнюк. Вчора пролилася кров, звичайно, не дитини, але кров нашого товариша Кирила Моцпана, який походить з родини хоробрих людей. Ми повинні проявити по відношенню до нього свою повагу», - заявив Андрій Нестасе, один з членів ініціативної групи Громадянської платформи «Гідність і Правда» (DA).

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Нестасе сказав, що Плахотнюк повинен бути включений в Книгу Рекордів Гіннеса за найбільшу крадіжку.

«Ми повинні написати листа, щоб Плахотнюка внесли в Книгу Гіннеса за крадіжку мільярда. Плахотнюк повинен бути внесений в книгу рекордів Гіннеса як найбільший злодій, як найкращий бандит», - додав Настасе.

Як повідомляв УНІАН, Молдова залишилася без уряду 29 жовтня минулого року. Тоді був відправлений у відставку кабінет міністрів і його голова Валерій Стрілець. Після цього мітинги в Кишиневі проходили регулярно.

У середу парламент Молдови підтримав кандидатуру представника Демократичної партії Павла Філіпа на пост прем'єр-міністра країни. Філіп був запропонований парламентською більшістю з 56 депутатів (парламент Молдови складається з 101 депутата).

Також вчора прихильники як проросійських партій (соціалістів і «нашистів»), так і проєвропейської громадянської платформи DA штурмували будівлю парламенту.