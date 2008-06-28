США вивезли свою ядерну зброю з Великої Британії?

За непідтвердженими даними, Сполучені Штати вивезли свою ядерну зброю з Великої Британії. Федерація американських учених (FAS), що базується у Вашингтоні, повідомила, що 110 ядерних бомб були вивезені з авіабази Лейкенхіт Королівських військово-повітряних сил (112 км на північний схід від Лондона) в невідоме місце. Цей факт підтвердив один з урядовців західної держави, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Натомість представники США і Сполученого Королівства відмовилися коментувати цю інформацію, пославшись на гриф секретності. "Відповідно до політики Великобританії і НАТО ми не підтверджуємо, не спростовуємо місцезнаходження ядерних арсеналів", - повідомили в британському Міністерстві оборони.

FAS виступила з критикою рішення адміністрації США залишити в таємниці факт передислокації ядерних боєголовок. За заявою Федерації американських учених, таким чином США "втратили можливість безпосередньо продемонструвати Росії конструктивну готовність до скорочення нестратегічних ядерних озброєнь".

Американська ядерна зброя була вперше розміщена у Великобританії більше 50 років тому. За оцінками експертів, нині на військових базах в Туреччині, Італії та ще деяких європейських державах залишається 150-240 американських ядерних боєголовок.