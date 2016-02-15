МЗС наполегливо рекомендує не їздити до Лівії

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«У зв'язку з подальшим загостренням безпекової ситуації в Лівії, яка супроводжується активізацією діяльності на території цієї країни терористичних угруповань, і численними фактами викрадення людей, у тому числі іноземців, МЗС у черговий раз наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Лівії», - йдеться в повідомленні.

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У відомстві підкреслюють, що недотримання цих рекомендацій загрожує особистій безпеці громадян у зв'язку з нездатністю лівійських органів влади гарантувати безпеку і правопорядок на всій території країни.

«Звертаємо увагу тих громадян, які продовжують перебувати в Лівії, що поточна політика і внутрішньополітична ситуація в цій країні значною мірою обмежує можливості консульського реагування щодо захисту наших співвітчизників», - зазначили в МЗС.

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У разі потрапляння в надзвичайні ситуації на території Лівії, загрози безпеці та життю у зовнішньополітичному відомстві радять громадянам України невідкладно звертатися в посольство в Тунісі за номером телефону: +216 24 600 389 (працює цілодобово) або на «гарячу лінію» МЗС: +38 044 2381657.