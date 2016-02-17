У Польщі просять розширити військову присутність НАТО у Східній Європі

Думки дипломата викладені у формі статті в газеті The New York Times, передає ТСН.

Ващиковський нагадав про участь польських військових у кампаніях в Афганістані та Іраку. Та додав, що Польща розглядає Вашингтон не тільки як стратегічного партнера, а й як "близького друга" і союзника "із загальною історією і цінностями".

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Міністр також наголосив на важливості розуміння американською стороною серйозності проблем, викликаних рецесією ЄС і війною, "яку ведуть прямо на порозі".

Раніше УНІАН повідомляв, що помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідала Польщу для обговорення питань безпеки. Зокрема рішення НАТО про зміцнення свого східного флангу.