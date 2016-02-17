У Франції прокуратура почала нове розслідування щодо Саркозі

Згідно французькому праву це означає, що він тепер є підозрюваним, офіційних звинувачень йому ще не пред'явлено, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

61-річного Саркозі допитували весь день у вівторок в мировому суді, перед тим як повідомили, що він став підслідним.

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Три роки тому Конституційний суд Франції ухвалив, що на президентську кампанію Саркозі в 2012 році було витрачено більше коштів, ніж дозволяє в даному випадку закон. Це рішення суду означає, що партія, яка висунула його, не могла розраховувати на компенсацію витрат, а крім того, мала ще і виплатити штраф.

Нинішня справа пов'язана з тим, що, як вважають правоохоронні органи, штраф повинен був платити саме Саркозі, а не його партія "Союз за народний рух".

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