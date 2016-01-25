Євросоюз 1 березня проведе засідання на вищому рівні з боротьби з тероризмом

Про це заявив міністр безпеки та юстиції Нідерландів Ар ван дер Стер на прес-конференції за підсумками першого дня неформальній зустрічі глав МВС країн ЄС в Амстердамі, передає ТАСС. "1 березня буде проведена зустріч на високому рівні з боротьби з тероризмом", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейське поліцейське агентство Європол відкрило в Нідерландах Європейський центр боротьби з тероризмом (ECTC). Новий центр зосередиться на боротьбі проти іноземних бойовиків, протидії незаконному обороту вогнепальної зброї та фінансуванню тероризму.

Також сьогодні Європол попередив про підготовку угрупованням "Ісламська держава" терактів у країнах ЄС.