Обама: Туреччина має право на самооборону

Президент США Барак Обама під час телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що Туреччина має законне право на самооборону, повідомляє Reuters.

Американський лідер також висловив побоювання щодо активності сирійських курдів із Загонів народної самооборони (YPG) на кордоні.

Під час бесіди Обама знову закликав сирійських курдів припинити провокації щодо Туреччини та помірної сирійської опозиції, які заважають боротьбі з міжнародною терористичною організацією «Ісламська держава», передає видання The Daily Sabah.

Крім того, президент США запевнив свого турецького колегу в підтримку республіки як союзника по НАТО у боротьбі з терористичними погрозами. Лідери держав домовилися посилити співпрацю по лінії боротьби з угрупованнями, у тому числі з Робочою партією Курдистану.

19 лютого газета The Financial Times повідомила, що Туреччина розглядає можливість ввести обмежений контингент на територію Сирії і створити на кордоні з цією країною буферну зону глибиною в кілька кілометрів, щоб не допустити появи там курдської держави і допомогти сирійським повстанцям, передає Lenta.ru.

У той же день курди застерегли Анкару від такого кроку. Офіційний Дамаск пообіцяв розцінювати будь наземне вторгнення на територію республіки, здійснене без згоди сирійської влади, як акт агресії, «яким повинен чинити опір кожен громадянин країни».

17 лютого Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не збирається припиняти обстріл позицій курдських бойовиків в Сирії. Раніше Вашингтон неодноразово закликав Туреччину відмовитися від нанесення таких ударів.