Ердоган заявив, що Туреччина не збирається припиняти обстріл курдів у Сирії

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Reuters.

Він також додав, що США необхідно визначитися, кого вони будуть підтримувати Анкару або курдів.

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За словами Ердогана, ігнорувати зв'язок між сирійськими курдами і Робочою партією курдів (РПК) - "ворожий акт".

Як повідомляв УНІАН, раніше Туреччина заявила про свої права на коридор до Алеппо, а обстріл Сирії з гаубиць війною не вважає.

Нагадаємо, Туреччина почала обстріл позицій курдів в Сирії, вимагаючи залишити свої позиції на північ від Алеппо.

Сирія в свою чергу засудила військові дії Туреччини проти курдів в північній провінції Алеппо.

"Турецька артилерія обстрілює сирійську територію, прямо підтримуючи збройні терористичні організації", - йдеться в зверненні сирійського уряду до голови Радбезу ООН.

Анкара розглядає сирійських курдів як спільників оголошеної в Туреччині терористами Робочої партії Курдистану, яка тривалий час вимагає автономії для курдів.