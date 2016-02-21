Жириновський розповів про план знищення Туреччини

Депутат Держдуми Росії, голова російської партії ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що необхідно знищити Туреччину, повідомляє Апостроф.

"У Туреччині я міг би бути військовим комендантом звільнених територій, як Жуков в Берліні в 1945 році. Перейменувати Стамбул в Константинополь, православні храми відновити, другою мовою російську зробити", - заявив глава ЛДПР.

"Треба повністю знищити Туреччину, щоб її не було. Віддати її курдам, вірменам, грекам, болгарам. І всі замовкнуть. НАТО не втрутиться у жодному разі, їм ця Туреччина геть не потрібна. Лише Росія може допомогти тут у військовому плані. Впевнений, що курди готові Анкару взяти хоч протягом двох тижнів, їм потрібна сучасна зброя, вірмени теж мріють помститися, сто років тому був геноцид", - сказав Жириновський.

"Нічого не почнеться! Це дурниця. Ніколи Європа не буде заступатися за Туреччину. Вони живуть добре. Америка - ну з якого дива вся планета буде в диму, в огні через якихось турків?" - сказав російський політик.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Жириновський запропонував скинути на Туреччину ядерну бомбу, оскільки "зараз Туреччина для Росії - ворог номер один".

Нагадаємо, 24 листопада на кордоні з Сирією Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, який порушив турецький повітряний простір і після 10 попереджень не покинув його.

У свою чергу влада РФ стверджувала, що жодних попереджень не було, а літак знаходився на сирійській території, і вимагала від Туреччини вибачень і компенсації шкоди. Турецька сторона відмовилася приносити вибачення.