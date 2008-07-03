США встановили комплекс радіаційного контролю на кордоні України з Росією

Фахівці Росії і США ввели в експлуатацію новий автоматизований комплекс контролю за переміщенням радіоактивних матеріалів через кордон на митному посту російсько-українського кордону у Воронезькій області, повідомив РІА Новости працівник прес-служби Воронезької митниці.

"Нове устаткування, встановлене на двосторонньому автомобільному пункті пропуску "Новобіла" Кантемирівського митного поста Воронезької митниці, дозволить набагато ефективніше здійснювати контроль за переміщенням матеріалів, що діляться, і радіоактивних через кордон", - сказав співрозмовник.

Він пояснив, що новий комплекс контролю встановлений за участю співробітників Сандійської і Лос-Аламоської національних лабораторій США в рамках спільної міжнародної програми "Друга лінія захисту" Федеральної митної служби Росії та Міністерства енергетики США.

"Програма "Друга лінія захисту" реалізується з 1998 року, і є частиною міжнародної співпраці в галузіі обліку й контролю ядерних матеріалів, її мета - мінімізація ризику незаконного переміщення ядерних і інших радіоактивних матеріалів через кордон.