У Польщі розслідують заяви Валенси, що доноси від імені "Болека" писали співробітники держбезпеки

Про це повідомляє Росбалт.

За його словами, білостоцький прокурор Головної комісії з розслідування злочинів проти польського народу "вирішив розпочати слідство за фактом злочину, заснованого на можливій передачі неправдивих відомостей у документах таємного агента по кличці Болек співробітниками Служби безпеки з метою отримання особистої вигоди".

Як пояснив Каміньський, справу порушено у зв'язку з останніми висловлюваннями лауреата Нобелівської премії миру, колишнього президента Польщі, лідера профспілки "Солідарність" Леха Валенси, який у своєму блозі в місцевій соціальній мережі Wykop, відповідаючи на звинувачення у його агентурному минулому, повідомив, що колись підписав два документи, які дозволили співробітникам спецслужб отримувати за нього гроші.

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"Не для мене, для себе, вони робили це по черзі і досить довго. Я давно розірвав всі зв'язки", - запевнив Валенса. "Їм треба було вислужитися, і вони писали доноси за мене, щоб отримувати гроші за мій рахунок", - заявив політик.

"Ця версія вимагає перевірки в рамках слідства", - зазначив голова ІНП.

Зазначається, що буде вивчено діяльність органів державної безпеки Польщі в період 1944-1990 років, а також органів безпеки Третього рейху і СРСР з метою розслідування злочинів, скоєних проти польського народу.

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Раніше УНІАН повідомляв, що матеріали польського Інституту національної пам'яті, що стосуються агентурного минулого Леха Валенси, стали доступні в читальному залі архіву інституту.