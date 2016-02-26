Сирійська опозиція погодилася виконувати умови перемир'я з опівночі суботи
Майже 100 повстанських формувань, в тому числі Вільна сирійська армія, погодилися виконувати умови припинення вогню в Сирії з опівночі в суботу.
Про це заявив опозиційний вищий комітет з переговорів, передає ВВС.
Комітет наголосив, що сирійський уряд і його союзники не повинні використовувати цей жест повстанців для продовження ворожих операцій проти опозиції під приводом боротьби з тероризмом.
Про заяву комітету стало відомо після того, як Росію звинуватили в посиленні авіанальотів на позиції повстанців напередодні припинення вогню.
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що мета авіанальотів - джихадисти із угруповань "Ісламська держава" і "Фронт ан-Нусра".
Раніше сирійський уряд пообіцяв припинити всі військові операції, як того вимагає мирний план, узгоджений 12 лютого США і Росією.
Припинення вогню не стосуватиметься "Ісламської держави" і "Фронту ан-Нусра", йдеться в документі.