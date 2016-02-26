Росія завдала авіаударів по опозиції в районі Дамаска за день до перемир'я

Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про щонайменше 10 авіанальотів та артилерійських обстрілів, спрямованих на місто Дума, а також у провінціях Хомс та Хама, передає "ЄвроПравда" з посиланням The Guardian.

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Представники повстанців також повідомили, що сьогодні бої тривають на більшій частині західної Сирії.

Угода про припинення бойових дій в Сирії повинна набути чинності сьогодні опівночі за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше США та Російська Федерація оприлюднили спільну заяву щодо припинення вогню в Сирії із 27 лютого. Згідно із документом, усі збройні формування, які мають бажання долучитися до мирного процесу, повинні до 12:00 за місцевим часом 26 лютого подати відповідні звернення представникам США або Росії.

Уряд Сирії у вівторок заявив про свою готовність погодитися на припинення бойових дій, яке не розповсюджується на "Ісламську державу" та пов’язаний з Аль-Каїдою Фронт аль-Нусра.

Сирійська опозиція також заявила про готовність підтримати двотижневе перемирʼя.