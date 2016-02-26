У Сомалі бойовики "Аш-Шабаб" напали на готель поруч з президентським палацом, 14 загиблих

Про це розповів представник місцевої поліції, передає "Дождь" з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що терорист-смертник протаранив на машині вхід у готель, а потім кілька озброєних бойовиків після перестрілки з охороною будівлі проникли всередину готелю.

Унаслідок атаки загинули 14 осіб: п'ятеро бойовиків і дев'ять місцевих жителів.

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За даними AP, готель, на який напали терористи, відвідують урядові чиновники та бізнесмени. Він розташований навпроти палацу сомалійського президента.

Раніше жертвами серії нападів угруповання "Аш-Шабаб" на ресторани в Могадішо стали щонайменше 20 людей.