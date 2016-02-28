Серія вибухів на шахті у Воркуті: 26 заблокованих гірників визнали загиблими

Сьогодні глава МНС РФ Володимир Пучков заявив, практично немає шансів на те, що хтось із тих гірників, які залишилися в шахті "Північна", вижив.

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"Ми змушені констатувати, що всі параметри, які склалися на аварійній ділянці шахти, не дозволяють комусь вижити.Дані показують, що в тому районі підземного простору, де знаходилися 26 шахтарів, високі температури, немає кисню. І епіцентр третього вибуху припав якраз на цю ділянку", - цитує міністра "ТАСС".

Раніше 25 лютого на шахті "Північна" на глибині 780 метрів стався раптовий викид метану та два вибухи, що призвели до обвалення породи. За завалами виникла пожежа. За даними на той момент, 4 гірників загинули, доля 26 шахтарів невідома, зв'язку з ними не було.

Сьогодні вночі при проведенні пошуково-рятувальних робіт у шахті стався ще один вибух. Загинули шість осіб.

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Як раніше заявив технічний директор ВАТ "Воркутавугілля", якій належить шахта, проведення будь-яких робіт на аварійній шахті неможливе.