У Багдаді і його околицях через загрозу терактів посилені заходи безпеки

Офіцер міністерства оборони Іраку Сабах аль-Ваілі повідомив, що після атаки терористів "Ісламської держави" на селище Абу Гурейб, розташоване в 20 км на захід від Багдада, було прийнято рішення про відправку додаткових армійських сил в околиці столиці і в район аеропорту Багдада, передає aa.com.tr.

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Тим часом, кількість загиблих в результаті подвійного теракту, що стався напередодні на одному з ринків Багдада, досягла 70 осіб.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".