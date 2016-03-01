США нададуть Іраку додаткову допомогу для боротьби з "Ісламською державою"

Він зазначив, що зараз перед іракськими військовими стоїть головна мета – взяття міста Мосула, битва за який обіцяє бути масштабнішою, ніж звільнення Рамаді, передає DT.UA. "Ми очікуємо, що це (битва за Мосул) буде схоже на Рамаді в тому ключі, що іракські сили під контролем уряду на чолі з прем'єр-міністром Абаді будуть на чолі операції, але ми підтримаємо їх. І відповідаючи на ваше запитання про те, чи ми підтримаємо їх більше при ривку на північ, я скажу: так, ми сподіваємося, що в повній мірі зробимо це", - сказав Ештон Картер.

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Раніше армія Іраку приступила до дислокації військових частин на північній базі в місті Макмур в 70 км на південь від Мосула. Інструктори з США займаються підготовкою бійців, також Пентагон розробляє стратегію кібератак проти ісламістів, які могли б порушити зв'язок між загонами терористів і допомогти іракським військовим.

4 лютого у Білому домі повідомили, що, згідно з новою доповіддю розвідки США, кількість бойовиків "Ісламської держави" в Іраку і Сирії становить 19-25 тис. осіб, у той час як у 2014 році їх кількість налічувала 20-31 тис. осіб.