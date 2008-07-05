Франція виступила на захист Індії та Китаю

На думку президента Франції Ніколя Саркозі не включати такі країни як Індія чи Китай, до списку учасників саміту країн "Великої вісімки" (G8) це "нечесно і немудро".

Н.Саркозі заявив, що "всі мають бути запрошені, якщо G8 хоче миру і розвитку" передає Associated Press. Він вважає, що крім країн з економікою, що розвивається, таких як Індії та Китай, на саміт повинні приїхати представники арабських, африканських і латиноамериканських держав.

Саміт голів держав G8 запланований на 7-9 липня ц.р. на острові Хоккайдо (Японія). З 1 січня 2008 р. головування в "Великій вісімці" перейшло від Німеччини до Японії, окрім них до G8 входять США, Велика Британія, Франція, Італія, Канада і Росія, повноцінне включення якої до колишньої "Великої сімки" перший час ставилося під сумнів, тож формат іменувався G7+1. Тепер настає час G8+2?