Парламент ПАР відхилив вотум недовіри президенту країни

Голосування, ініційоване парламентською опозицією, проходило на тлі судового процесу про відновлення слухань за корупційним позовами проти Зуми, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Усього за політичну кар'єру президента йому були пред'явлені звинувачення в 738 випадках корупції. Перші позови були подані проти Зуми ще в 2005 році. Однак у 2009 році прокуратура країни припинила справу проти Зуми. Через місяць він був обраний президентом.

Як і голосування щодо вотуму недовіри, судовий процес про продовження справи щодо Зуми був ініційований опозицією. Представники партії "Демократичний альянс" звинувачували президента в отриманні хабара при укладанні угоди з купівлі зброї.

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Однак вотум недовіри провалився. Зума заручився підтримкою партії Африканський національний конгрес, яка контролює дві третини парламенту країни. У підсумку 225 депутатів проголосували проти вотуму. За нього висловилися 99 парламентаріїв, а 22 утрималися.

Невдоволення роботою президента загострилося після відставки наприкінці минулого року міністра фінансів Ндланли Нене. Вона призвела до падіння південноафриканського фінансового ринку.

Рівень безробіття в Південній Африці становить майже 25%. При цьому, згідно з прогнозом міністерства фінансів країни, економіка в цьому році зросте лише на 0,9%.