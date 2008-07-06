Росію звинуватили у поставках 45 вагонів зброї до Абхазії

Росія надала Абхазії велику партію зброї. Про це заявив представник уряду Абхазії у вигнанні, підтримуваного грузинськими властями.

Він стверджує, що в ніч на неділю міністерство оборони Росії передало в дар Сухумі 45 вагонів зброї: зенітні установки ППО, танки, БТР, керовані ракети "повітря-повітря" і "земля-повітря", а також протиповітряну систему стеження вартістю п`ять мільйонів доларів.

Представники Міноборони РФ відмовилися дати журналістам коментарі. "Міністерство оборони не зобов`язане коментувати всі безвідповідальні і дивні заяви, які останнім часом часто чути з-за Інгурі", - зазначили у відомстві.

Начальник Генерального штабу Абхазії генерал Анатолій Зайцев зі свого боку спростував заяву про постачання озброєнь з Росії. "Такі твердження не мають нічого спільного з дійсністю і мають на меті дискредитувати Російську Федерацію, яка є посередником в процесі мирного врегулювання грузино-абхазського конфлікту", - заявив він.

Лента.ру