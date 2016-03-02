Головного в РФ "геєборця" Мілонова запідозрили в купівлі вілли на Кіпрі (фото)

Як пише Новая газета Санкт-Петербург, вілла зареєстрована на батька дружини Мілонова Олександра Лібуркіна.

"Певний Alexander Liburkin придбав віллу на Кіпрі в селі Ліопетрі, округ Фамагуста. Договір продажу № 488/2011 вілли 27 зареєстрований на ім'я Олександра Лібуркіна в земельному департаменті Кіпру 2 вересня 2011 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Лібуркін, що працює в петербурзькому муніципальному утворенні "Червоненька річка", яким раніше керував Мілонов, не може заробляти більше 40 тисяч рублів на місяць", в результаті чого купівля ним вілли за 140-180 тисяч євро малоймовірна.

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За даними видання, саме на цій віллі сім'я Мілонова періодично відпочиває.

"За словами мешканців сусідніх будинків, власником вілли дійсно є росіянин – якийсь Олександр, який працює "на уряд РФ". Як розповіли сусіди, разом з віллою він купив собі дорогий автомобіль Mercedes і мотоцикл Harley-Davidson і періодично приїжджав пожити з сім'єю. Сусіди також розповіли, що будинок виставлений на продаж кілька місяців тому, при цьому власник вже купив собі нову віллу в більш престижному і дорогому районі Agia Thekla, біля моря. Цю інформацію нам підтвердив і агент, який займався продажем вілли", - йдеться в розслідуванні.