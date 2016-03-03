Поліція Стамбула вбила жінок, які кинули гранати в поліцейський відділок

Як повідомляють місцеві ЗМІ, після нападу жінкам вдалося втекти. Незабаром поліція відшукала їх у будівлі в районі Байрампаша неподалік від обстріляного відділку, передає Бі-бі-сі. За попередніми даними, більше в ході інциденту і спецоперації ніхто не постраждав.

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Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне угруповання, однак у минулому схожі напади на поліцейських здійснювали члени ліворадикального руху "Революційна народна визвольна партія (фронт)".

На початку січня 2015 року угруповання офіційно взяло на себе відповідальність за вибух смертниці в Стамбулі, в результаті якого загинув поліцейський.