Поліція Стамбула вбила жінок, які кинули гранати в поліцейський відділок
15:23, 03 березня 2016Світ
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Турецькі поліцейські застрелили двох жінок, які відкрили стрілянину і кинули гранати в бік поліцейського відділку в Стамбулі.
REUTERS
Як повідомляють місцеві ЗМІ, після нападу жінкам вдалося втекти. Незабаром поліція відшукала їх у будівлі в районі Байрампаша неподалік від обстріляного відділку, передає Бі-бі-сі. За попередніми даними, більше в ході інциденту і спецоперації ніхто не постраждав.
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Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне угруповання, однак у минулому схожі напади на поліцейських здійснювали члени ліворадикального руху "Революційна народна визвольна партія (фронт)".
На початку січня 2015 року угруповання офіційно взяло на себе відповідальність за вибух смертниці в Стамбулі, в результаті якого загинув поліцейський.
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