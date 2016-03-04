Президент Естонії про анексію Криму: вона "повторює аншлюс Австрії"

Про це заявив президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес в інтерв'ю CNN, передає "ЄвроПравда".

"Головні принципи європейської безпеки після Другої світової війни, коли жодна з європейських країн не вторгалася на територію іншої, були підірвані. Це одна з причин того, що ми залишаємося вірними політиці санкцій", - сказав він.

За його словами, санкції не можуть бути зняті, поки триває анексія Криму, яка "в принципі повторює аншлюс Австрії в 1938 році".

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Крім того, на думку президента Естонії, Росія розхитує єдність Європи, використовуючи біженців.

У цьому він частково погодився з командувачем НАТО в Європі генералом Філіпом Брідлавом, який заявив, що РФ використовує біженців як зброю.

"В Естонії з Росії немає потоку біженців, у Фінляндії - так, до нас - ні. Тому можна сказати, що діяльність Росії розпалює антиєвропейські настрої в деяких державах-членах ЄС", - сказав Ільвес, однак зазначив, що Росія використовує міграційну кризу швидше не як зброю, а як інструмент впливу.