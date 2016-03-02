Командувач сил НАТО: криза з біженцями в Європі породжена Росією та Асадом

Виступаючи перед сенатською комісією у справах збройних сил, він сказав, що дії Росії в Сирії лише посилюють проблему із зростаючим, як ракова пухлина, екстремістським угрупованням "Ісламська держава", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Незважаючи на публічні заяви, Росія мало що зробила для протидії ІД, лише зміцнюючи позиції сирійського президента Башара Асада, заявив генерал.

За словами Брідлава, Росія та Асад використовують масову міграцію як зброю для нанесення шкоди європейській інфраструктурі та придушення європейської рішучості.

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В якості прикладу він навів використання бочкових бомб проти мирного населення Сирії. Використання такої зброї не має якого-небудь військового виправдання. Їх мета - залякати жителів Сирії, щоб вони почали тікати.

У потоці біженців, що прибувають до Європи, присутні терористи, злочинці та іноземні бойовики, що серйозно підвищує загрозу терористичних нападів, сказав головком сил НАТО в Європі.

Він зазначив, що ІД поширюється як ракова пухлина в людській масі, використовуючи шлях найменшого опору, представляючи загрозу як європейській нації, так і Сполученим Штатам.

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У відповідь на запитання про те, чи будуть бойовики ІД продовжувати вливатися в потоки біженців, Брідлав сказав: "Думаю, вони вже сьогодні цим займаються".

Також він сказав, що Росія становить дедалі більшу загрозу і для самих США.