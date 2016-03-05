У Стамбулі поліція розігнала прихильників газети Zaman

Про це повідомляє в суботу, 5 березня, Лента.ру з посиланням на Reuters.

В даний час в офісі газети йдуть обшуки, поліція продовжує розганяти протестуючих, які вимагають припинити нападки на Zaman. В результаті застосування спецзасобів є постраждалі, в тому числі серед опозиційних депутатів і співробітників самої газети.

На штурм будівлі поліція пішла після того, як 4 березня стамбульський суд призначив опікунів для управління Zaman. Колектив видання побоюється, що це призведе до його закриття.

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Свою стурбованість у зв'язку з можливим закриттям Zaman в п'ятницю висловив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі. Він назвав рішення суду «кроком турецького уряду проти ЗМІ» і закликав Анкару дотримуватися турецької конституції та міжнародних норм.