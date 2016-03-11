У Берліні біля посольства США затримали чоловіка, який погрожував бомбою
11:29, 11 березня 2016Світ
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Поліція Берліна затримала чоловіка, який намагався пройти в посольство США і заявляв, що в його валізі знаходиться бомба.
REUTERS
Як повідомив представник поліції, чоловіка затримали близько 7.30 ранку співробітники безпеки посольства.
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Ім'я затриманого не називається, але в поліції говорять, що є ознаки психологічної нестійкості затриманого, повідомляє Російська служба ВВС.
Територія оточена поліцією, вміст валізи перевіряється, передає Ассошіейтед прес.
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