У Берліні біля посольства США затримали чоловіка, який погрожував бомбою

Поліція Берліна затримала чоловіка, який намагався пройти в посольство США і заявляв, що в його валізі знаходиться бомба.

Як повідомив представник поліції, чоловіка затримали близько 7.30 ранку співробітники безпеки посольства. Читайте такожНімецька поліція обшукала квартиру ймовірного військового командувача ІДІЛ Ім'я затриманого не називається, але в поліції говорять, що є ознаки психологічної нестійкості затриманого, повідомляє Російська служба ВВС. Територія оточена поліцією, вміст валізи перевіряється, передає Ассошіейтед прес.

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