У Данії активістів оштрафували на 6 тисяч євро за допомогу мігрантам

Активісти допомогли шістьом сирійським мігрантам дістатися з данського поромного терміналу до мосту в Швецію, де вони сподівалися отримати притулок, повідомляє DT.UA з посиланням на The Loсal. "Для мене це було ніби збирання туристів автостопом, - пояснювала Зорніг на судовому засіданні. – Ніхто не думає, щоб запитати в них документи, що засвідчують особу".

Суд визнав, що двоє громадян Данії порушили міграційне законодавство, яке забороняє допомагати іноземцям незаконно пересуватися територією країни. Подружжя має сплатити 6,5 тис. євро штрафу. Колишня голова Національної ради у правах дітей Зорніг впевнена, що "судові потрібен показовий приклад, бо я відома людина". Її чоловіка Мікаеля Рауно Ліндхольма звинуватили в тому, що він купив сирійцям квитки до Швеції. Сам Ліндхольм у суді зауважив, що телефонував до поліції із питанням, чи дозволено це законодавством. "Черговий співробітник поліції сказав мені, що питання хороше, проте не зміг на нього відповісти", - пояснює Ліндхольм.

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У вересні минулого року Зорніг з чоловіком підібрали чотирьох дорослих і двох дітей в портовому містечку Родбіхавн, куди приїжджають мігранти з Німеччини. Вони провезли сирійську родину до мосту Ересунн.

У січні громадянина Данії оштрафували на 5 тис. крон за перевезення чотирьох афганських мігрантів до Швеції. За даними поліції, в Данії звинуватили 279 осіб за допомогу мігрантам в період з вересня 2015 по лютий 2016 року. У 2014 році таких правопорушень було 140. 26 січня парламент Данії ухвалив закон, який дозволяє вилучати цінні речі у біженців, зокрема обручки, сімейні портрети й "знаки честі". Натомість наручні годинники, мобільні телефони й персональні гаджети будуть прийматися як оплата в центрах для мігрантів.