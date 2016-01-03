В американському штаті Міссурі оголосили надзвичайний стан через повені (фото)

"Президент оголосив про надзвичайний стан у штаті Міссурі і наказав направити федеральну допомогу, щоб підтримати зусилля місцевої влади по боротьбі з наслідками стихії в районах, постраждалих від ураганного вітру, торнадо і повеней", - повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Білого дому.

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Згідно з повідомленням, тепер міністерство національної безпеки і Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях повинні будуть надати допомогу місцевому населенню - в першу чергу, не допустити загибелі людей, а також, по можливості, захистити власність громадян.

Нагадаємо, більше 40 людей загинули в США через торнадо, ураганного вітру і повеней, що обрушилися на південь країни.