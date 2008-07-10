НАТО вітає нове поповнення

Хорватія і Албанія підписали в середу в Брюсселі протоколи про приєднання до НАТО в 2009 році.

Як повідомляє радіо «Свобода»,країни стануть повноправними членами організації після того, як їх вступ буде ратифікований всіма 26 країнами, що входять до Північноатлантичного союзу.

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР назвав підписання протоколів «історичною подією». За його словами, це доказ того, що ситуація на Балканах нормалізувалася після воєн 1990-х, пов`язаних з розпадом Югославії.