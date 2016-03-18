На іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйонів доларів - BBC
00:54, 18 березня 2016Світ
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Людина, яка прийшла на пляж іспанського острова Форментера, знайшла три пакунки, у яких було понад 80 кілограмів кокаїну.
На іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйонів доларів / Xaviaranda/Flickr
Вартість знахідки, за деякими повідомленнями, оцінюють у 4,5 млн доларів, передає BBC Україна.
Місцеві ЗМІ кажуть, що до пакунків була прикріплена водонепроникна система GPS, за якою контрабандисти збиралися відшукати вантаж.
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Місцева поліція не повідомляє деталей інцидценту, бо розслідуванню присвоїли таємний статус.
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