На іспанському пляжі знайшли кокаїн на 4 мільйонів доларів - BBC

00:54, 18 березня 2016
Світ
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Людина, яка прийшла на пляж іспанського острова Форментера, знайшла три пакунки, у яких було понад 80 кілограмів кокаїну.

Xaviaranda/Flickr

Вартість знахідки, за деякими повідомленнями, оцінюють у 4,5 млн доларів, передає BBC Україна.

Місцеві ЗМІ кажуть, що до пакунків була прикріплена водонепроникна система GPS, за якою контрабандисти збиралися відшукати вантаж.

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Місцева поліція не повідомляє деталей інцидценту, бо розслідуванню присвоїли таємний статус.

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