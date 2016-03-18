КНДР запустила балістичну ракету
01:53, 18 березня 2016Світ
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Північна Корея в п'ятницю, 18 березня, запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.
REUTERS
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на «Йонхап».
Балістичний снаряд пролетів близько 800 кілометрів над Північною Кореєю, перш ніж впав у воду біля східного узбережжя країни.
За даними південнокорейських військових, ракета була випущена близько 05:55 за місцевим часом з західної частини Сук Чун. Імовірно це була ракета типу «Нодон».
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Раніше УНІАН повідомляв, що 10 березня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності.
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