КНДР запустила балістичну ракету

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на «Йонхап».

Балістичний снаряд пролетів близько 800 кілометрів над Північною Кореєю, перш ніж впав у воду біля східного узбережжя країни.

За даними південнокорейських військових, ракета була випущена близько 05:55 за місцевим часом з західної частини Сук Чун. Імовірно це була ракета типу «Нодон».

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Раніше УНІАН повідомляв, що 10 березня Північна Корея провела запуск двох балістичних ракет малої дальності.