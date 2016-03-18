Спецоперація із затримання ймовірного організатора паризьких терактів: фоторепортаж Reuters

За даними бельгійської газети DH, поліція виявила Абдеслама в ході спецрейда, проведеного в брюссельському кварталі Моленбек.

Повідомлялося, що при затриманні Абдеслам був поранений.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них згодом взяли бойовики "Ісламської держави".

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Групи бойовиків практично одночасно влаштували вибухи смертників поблизу двох входів на стадіон Stade de France під час футбольного матчу Франція-Німеччина.

Також терористи захопили заручників у театрі Bataclan під час концерту Eagles of Death Metal. Інша група напала на кілька ресторанів. У результаті всіх атак загинули 130 осіб, близько 300 отримали поранення.