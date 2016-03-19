З'явилися кадри падіння лайнера Boeing-737-800 в Ростові

05:20, 19 березня 2016
Світ
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В мережі інтернет з'явилися кадри падіння і подальшого вибуху імовірно пасажирського лайнера Boeing-737-800 поблизу аеропорту Ростова-на-Дону.

Jan Seba

На відеозапису відображені останні секунди польоту лайнера і вибух при торканні з землею, передає Лента.ру.

Зокрема, видно, як літак імовірно з увімкненими фарами зіткнувся із землею, після чого вибухнув.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебувала 62 людини, всі вони загинули.

За попередніми даними, лайнер розбився при заході на друге коло, перед яким провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.

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