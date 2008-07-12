Генасамблея ООН відмовилася розглядати питання про Голодомор

У п`ятницю Генеральна асамблея ООН на пленарному засіданні відмовилася винести на порядок денний своєї нинішньої сесії питання про Голодомор в Україні, відхиливши таким чином прохання українського МЗС визнати події 1930-х років геноцидом українського народу.

Як повідомляє “Лента.ру”, проти такого формулювання питання активно виступала російська сторона, оскільки, на думку представників російської влади, вимоги МЗС України є "історично та політично некоректними".

За словами постійного представника РФ при ООН Віталія ЧУРКІНА, вимоги України визнати Голодомор геноцидом лише українського народу ображають "пам`ять сотень тисяч людей, які загинули від голоду в інших республіках і реґіонах колишнього СРСР".

Він сказав, що від голоду в 30-х роках у СРСР постраждала не тільки Україна, а й багато інших реґіонів країни. Він також додав, що голод торкнувся і території Західної України, яка входила тоді до складу Польщі.