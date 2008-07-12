Блер вважає, що в світі не буде якоїсь однієї наддержави

Британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 роках Тоні БЛЕР вважає, що в тому світі, який зараз розвивається, не буде якоїсь однієї наддержави, будуть різні сили влади. Про це Т.БЛЕР заявив сьогодні в Ялті, виступаючи на п`ятому саміті «Ялтинської європейської стратегії» (YES), куди він був запрошений як спеціальний гість.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, майбутні десятиліття Сполучені Штати Америки дедалі більше ділитимуться своїм статусом з іншими країнами. В першу чергу, з Китаєм, Індією, а далі, можливо, з Росією.

«США дедалі більше в майбутні десятиліття ділитимуться своїм статусом з Китаєм, з часом – з Індією, далі, можливо, з Росією. Це ціла схема світової політики, яка змінюється на наших очах», - підкреслив британський політик.

Т.БЛЕР також зазначив збільшені останнім часом вплив і значення Китаю. Він також сказав, що, на думку деяких політиків, це створює «велику напругу в Європі і Америці».

Британський політик також повідомив, що, на думку деяких експертів, центр тяжіння в світі дедалі більше переміщується на Схід.