Серія терактів у Брюсселі: брати-смертники виявилися бельгійцями

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив федеральний прокурор Бельгії Федерік ван Леув.

«Виконавця теракту в аеропорту на опублікованому вчора фото, звати Ібрагім ель-Бакрауі, бельгієць, народився у Брюсселі 9 жовтня 1986 року. Його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. Другий смертник, на фото зліва, досі не ідентифікований. Третій, у світлій куртці з капелюхом, перебуває у розшуку. Саме він привіз до аеропорту валізу з найбільшою кількістю вибухівки та зник перед її вибухом. Але детонатор не спрацював і її знешкодив загін саперів, який невдовзі прибув на місце трагедії», – сказав федеральний прокурор.

За його словами, брат Ібрагіма ель-Бакрауі, Халід, який скоїв напад на станції метро «Мальбек» у Брюсселі, також бельгієць, народжений 2 січня 1989 року. Його особу, за даними прокуратури, також визначили за відбитками пальців.

За даними прокуратури, обидва підозрювані смертники мали значне кримінальне минуле, не пов’язане з тероризмом.

Як повідомив прокурор, після обстеження терміналу аеропорту жодної зброї, яка б належала нападникам, не виявили.

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Тим часом, до поліції звернувся водій таксі, який впізнав на фото, поширених поліцією, своїх пасажирів, яких він віз із району Скарбек. Саме за цією адресою після обшуку було виявлено 15 кілограмів вибухівки, 150 літрів ацетону та інших хімречовин, а також детонатори та сумку з цвяхами.

У смітнику цієї ж вулиці правоохоронці виявили комп’ютер із листом Ібрагіма ель-Бакрауі: «...бути в поспіху, не знаючи, що робити, бути в розшуку, в небезпеці та зрештою, якщо він «розколеться», ризикувати опинитися з ним в одній в’язничній камері». Ймовірно, він мав на увазі затриманого раніше підозрюваного у скоєнні паризьких терактів Салаха Абдеслама.

Загалом у Брюсселі напередодні правоохоронці провели п’ять обшуків у різних місцях.

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Розслідування деталей терактів у Брюсселі продовжується і ще триватиме «щонайменше чимало годин, а можливо й днів», додав прокурор.

Від двох вибухів в аеропорту і ще одного на станції метро Брюсселя 22 березня загинули, за уточненими даними щонайменше 31 людина, 270 поранені.

Відповідальність за напади взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».