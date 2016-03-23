Ердоган: один з брюссельських терористів раніше був висланий з Туреччини
Турецька влада в червні 2015 року затримали і згодом депортували в Бельгію одного з бойовиків, підозрюваних в організації вибухів у Брюсселі.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Бі-бі-сі. "Один з нападників у Брюсселі був затриманий в Газіантепі і згодом депортований до Бельгії", - сказав турецький президент журналістам в Анкарі.
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За словами Реджепа Тайіпа Ердогана, передаючи затриманого бельгійській владі, турецькі спецслужби попередили їх про те, що це - бойовик-джихадист, однак ті проігнорували попередження, оскільки не змогли підтвердити його зв'язків з терористичними організаціями.
За останніми даними, в результаті трьох вибухів в Брюсселі 22 березня загинули понад 30 людей, ще майже 300 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Влада країни кваліфікувала подію як теракт, у Бельгії оголошено триденну жалобу.
Як вважають бельгійські слідчі, вибуховий пристрій в залі вильоту брюссельського аеропорту привів в дію29-річний бельгійський громадянин Брахім Бакрауі.
Відповідальність за вибух на станції метро Маальбек відомство поклало на його брата 27-річного Халіда Бакрауі. Особу третього смертника, який підірвав бомбу в аеропорту незабаром після Брахіма Бакрауі, поки не встановлено.
Крім того, поліції поки не вдалося затримати ймовірного спільника братів Бакрауі, який залишив в аеропорту сумку зі ще однією бомбою і зник. Повідомлялося, що його звати Наджим Лаашрауі. Залишену ним бомбу вдалося знешкодити.
Відповідальність за вибухи взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".