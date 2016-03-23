"Я у бігах, мене скрізь шукають": розкрито текст передсмертної записки брюссельського терориста

Він є одним з учасників терактів в аеропорту бельгійської столиці, передає Lenta.ru з посиланням на The Telegraph.

"Я не знаю, що робити. Я у бігах, мене скрізь шукають. Якщо я здамся, то опинюся за ґратами", — йдеться у записці, яку правоохоронці назвали заповітом.

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За версією слідства, Ібрагім привів у дію вибуховий пристрій в аеропорту Завентем, а його брат Халід — у метро на станції "Маальбек".

Як повідомляв УНІАН, раніше бельгійська поліція ідентифікувала двох ймовірних терористів, які здійснили подвійний теракт в брюссельському аеропорту. Смертниками, які підірвали бомби, виявилися два брати, які перебували у розшуку - Халід і Брахім Ель-Бакрауї.

Нагадаємо, 22 березня в Брюсселі сталася серія терактів. Зокрема, два вибухи пролунали в аеропорту, ще два - в метро.