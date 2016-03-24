Бельгійська газета оприлюднила фоторобот другого терориста зі станції метро в Брюсселі

Знімок розміщений на сайті бельгійської газети "Дерньер ер".

Раніше бельгійська поліція почала розшук людини, що супроводжував смертника Халіда Бакрауі, який вчинив вибух на станції "Маельбек", повідомляє ТАСС.

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Він потрапив до камери відеоспостереження підземки. За деякими даними, в руках у нього була велика сумка.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. За останніми даними, при вибухах загинули 34 людини. Пізніше трьох причетних до атаки людей затримали в Баварії. Ще двох чоловіків заарештували вчора неподалік від метро "Маельбек", де відбувся один з вибухів.