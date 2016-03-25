Сьогодні Путін зустрінеться з Кадировим

Про це заявив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Сьогодні в графіку президента кілька робочих зустрічей. Одна з них - регіональна, з главою регіону. Це буде зустріч з Рамзаном Кадировим", - сказав Пєсков.

При цьому він відмовився уточнювати тему майбутньої розмови Путіна з главою Чечні. "Давайте її дочекаємося. Не буду зараз нічого анонсувати. Я даю вам факт. Буквально за кілька годин вона відбудеться", - додав прес-секретар президента РФ.

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Нагадаємо, повноваження Кадирова на посаді глави Чеченської Республіки спливають 5 квітня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону минув. При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу особу на цю посаду.