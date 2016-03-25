Керрі: ми не заспокоїмося, поки не зітремо "Ісламську державу" з лиця Землі

Виступаючи в Брюсселі, він зазначив, що бойовики "Ісламської держави" почали вдаватися до насильства за межами Близького Сходу тому, що їх фантазії з приводу створення халіфату руйнуються, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожПісля терактів Бельгія відновить авіаудари по позиціях "Ісламської держави"

Джон Керрі прибув до Брюсселя сьогодні, щоб запропонувати бельгійській владі американську допомогу в забезпеченні безпеки громадян країни та затриманні злочинців.

Його візит в бельгійську столицю був організований в терміновому порядку, коли американський держсекретар перебував у Москві. Літак Джона Керрі приземлився в ще не працюючому аеропорту Брюсселя.

Серед жертв вибухів в Брюсселі були два громадянина США.

"Сполучені Штати сумують разом з вами за близьким людям, у тому числі американцям, яких у нас жорстоко відняли, і молиться за постраждалих в результаті цих підлих атак", - заявив держсекретар Джон Керрі після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем.