У справі про теракти у Брюсселі вже затримали 10 підозрюваних у трьох країнах - ВВС (фото)

16:09, 25 березня 2016
Світ
236

У зв'язку з терактами у Брюсселі, які сталися 22 березня, вже затримано 10 підозрюваних у Бельгії, Німеччині та Франції.

RTBF

Поліція посилює заходи для унеможливлення подальших нападів після вибухів у Брюсселі, повідомляє BBC News.

Читайте такожУ поліції Бельгії знали про місцеперебування "паризького терориста" Абдеслама, проте "забули" повідомити

Під час антитерористичної операції у брюссельській комуні Скарбек сьогодні зафіксовано щонайменше 2 вибухи.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час рейду поліції було "нейтралізовано" чоловіка з рюкзаком, який відмовився виконувати поліцейські накази. Крім того, поліція очепила площу Мейзер.

Загалом правоохоронні органи затримали сімох осіб у Брюсселі, двох - на території Німеччині та одного - у Парижі.

Розслідування вибухів, унаслідок яких загинула 31 особа у Брюсселі, продовжується. У поліції ці вибухи пов'язують із нападами у Парижі, які сталися у листопаді 2015 року.

Як зазначив тоді Керрі, Західна коаліція продовжить боротьбу для знищення ІД. "Нас не залякають. Нас не зможуть стримати", - заявив Керрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у результаті низки терактів у Брюсселі в 23 березня 2016 року постраждали понад 300 осіб, загинули – більше 30.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter