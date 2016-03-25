У справі про теракти у Брюсселі вже затримали 10 підозрюваних у трьох країнах - ВВС (фото)

Поліція посилює заходи для унеможливлення подальших нападів після вибухів у Брюсселі, повідомляє BBC News.

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Під час антитерористичної операції у брюссельській комуні Скарбек сьогодні зафіксовано щонайменше 2 вибухи.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час рейду поліції було "нейтралізовано" чоловіка з рюкзаком, який відмовився виконувати поліцейські накази. Крім того, поліція очепила площу Мейзер.

Загалом правоохоронні органи затримали сімох осіб у Брюсселі, двох - на території Німеччині та одного - у Парижі.

Schaerbeek, Place Meiser ! Démineurs, Unités Spéciales, flics lourdement armés, l'armée !!! pic.twitter.com/x0eUWHzwgM — #Schaerbeekois (@MarwaneZ19) March 25, 2016

Розслідування вибухів, унаслідок яких загинула 31 особа у Брюсселі, продовжується. У поліції ці вибухи пов'язують із нападами у Парижі, які сталися у листопаді 2015 року.

Journalistes et badauds attendent la fin des opérations #Schaerbeek#meiserpic.twitter.com/AE5RDTNYHo — Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) March 25, 2016 Секретар Державного департаменту США Джон Керрі під час відвідування Брюсселя заявив, що так звана "Ісламська держава" буде знищена.

Як зазначив тоді Керрі, Західна коаліція продовжить боротьбу для знищення ІД. "Нас не залякають. Нас не зможуть стримати", - заявив Керрі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у результаті низки терактів у Брюсселі в 23 березня 2016 року постраждали понад 300 осіб, загинули – більше 30.