НАТО хоче задіяти літаки-розвідники U-2 для моніторингу пересування військ РФ біля кордонів України

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Independent.

Брідлав сказав, що Росія являє собою «довгострокову екзистенціальну загрозу» для Сполучених Штатів.

Він зазначив, що літаки-розвідники U-2 виявляться потужним інструментом моніторингу будь-якого раптового руху російських військ на кордоні країн Балтії або України.

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