НАТО хоче задіяти літаки-розвідники U-2 для моніторингу пересування військ РФ біля кордонів України

05:44, 27 березня 2016
Світ
4805

Верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал США Філіп Брідлав заявив, що необхідно повернути в Європу літаки-розвідники U-2 для того, щоб вести спостереження агресією Росії.

REUTERS

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Independent.

Брідлав сказав, що Росія являє собою «довгострокову екзистенціальну загрозу» для Сполучених Штатів.

Він зазначив, що літаки-розвідники U-2 виявляться потужним інструментом моніторингу будь-якого раптового руху російських військ на кордоні країн Балтії або України.

Читайте такожУ Росії висловили невдоволення зближення Грузії з НАТО

Нагадаємо, раніше командувач НАТО назвав Росію "загрозою для існування" США і Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter