НАТО хоче задіяти літаки-розвідники U-2 для моніторингу пересування військ РФ біля кордонів України
05:44, 27 березня 2016Світ
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Верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал США Філіп Брідлав заявив, що необхідно повернути в Європу літаки-розвідники U-2 для того, щоб вести спостереження агресією Росії.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Independent.
Брідлав сказав, що Росія являє собою «довгострокову екзистенціальну загрозу» для Сполучених Штатів.
Він зазначив, що літаки-розвідники U-2 виявляться потужним інструментом моніторингу будь-якого раптового руху російських військ на кордоні країн Балтії або України.
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Нагадаємо, раніше командувач НАТО назвав Росію "загрозою для існування" США і Європи.
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