Поліція затримала ще чотирьох підозрюваних у причетності до терактів у Брюсселі

У відповідній заяві Генпрокуратури Бельгії зазначено, що спочатку було затримано дев'ятеро осіб, проте незабаром п'ятеро з них були звільнені, передає Deutsche Welle.

Решта будуть допитані у зв'язку із скоєними в країні терактами. Всі вони можуть бути поміщені у слідчий ізолятор за рішенням суду, повідомляє агентство dpa.

Загалом, поліція сьогодні провела 13 рейдів, повідомляє La Libre. Додаткової інформації щодо затриманих під час рейдів не повідомляється.

Видання зазначає, що загалом європейські служби безпеки розшукують щонайменше 8 підозрюваних у терактах в Парижі і Брюсселі. Йдеться про ісламістів, в основному французького та бельгійського походження.

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Як раніше повідомляв УНІАН, у результаті низки терактів у Брюсселі в 23 березня 2016 року постраждали понад 300 осіб, загинули – більше 30. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.