З'явилося шокуюче відео наслідків вибуху в аеропорту Брюсселя

На кадрах чути крики та плач людей та видно відламки, які розкидані скрізь.

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Також вражає момент (див. з 01:13 - Ред.), де видно дитину на підлозі, що плаче біля тіла своєї загиблої матері.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.

Федеральний прокурор Бельгії Фредерік ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником.