Підозрюваному у терактах в Брюсселі та Парижі пред'явили звинувачення

Про це пише "Новая газета" з посиланням на The Wall Street Journal.

38-річного Абдерамана Амеруда звинувачують у зв'язках з терористичним угрупуванням, яке організувало попереджені атаки в Парижі.

Повідомляється, що в 2005 році Амеруд був засуджений до семи років в'язниці у Франції за підготовку у складі «Аль-Каїди», замаху на афганського воєначальника Ахмада Шах Масуда. Він був убитий 9 вересня 2001 року двома бойовиками, які представилися журналістами.

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Амеруда заарештували в п'ятницю, 25 березня під час поліцейського рейду. Під час затримання він був зі своєю донькою і відмовлявся підкорятися поліції. Тоді співробітники правоохоронних органів, побачивши у нього рюкзак, вистрілили йому в ногу. За словами представника прокуратури, в будинку у затриманого пройшли обшуки, однак зброї та вибухівки там не було.

Амеруда затримали в рамках розслідування, пов'язаного з арештом у Франції передбачуваного терориста Реда Кріка. Поліцейський рейд з 24 на 25 березня був продовженням спецоперації. За добу поліція затримала сімох осіб за підозрою в причетності до терористів.

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Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті низки терактів в Брюсселі 23 березня 2016 року постраждали більше 300 людей, загинули – понад 30. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро.